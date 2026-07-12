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ВС РФ за сутки поразили объекты энергетики и транспорта ВСУ

За прошедшие сутки российские военные нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также по пунктам временной дислокации противника в 158 районах.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в Минобороны РФ, поражение целей осуществлялось силами оперативно-тактической авиации, ударных беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах», — говорится в сообщении.