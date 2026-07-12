Скончался лоббировавший интересы Украины в США сенатор Линдси Грэм

Американский сенатор Линдси Грэм, известный ярой поддержкой Украины и антироссийскими высказываниями, умер от сердечного приступа. За два дня до смерти он в десятый раз посетил Киев. Грэм с 2013 года критиковал Москву и являлся автором множества санкций. В прошлом активный критик Трампа, он превратился в ближайшего соратника президента США. Каким был путь политика и его взгляды — в материале «Газеты.Ru».
Причина смерти.
Член сената США от Республиканской партии, ярый лоббист интересов Украины Линдси Грэм умер в возрасте 71 года, всего через два дня после его дня рождения. Об этом сообщила пресс-служба его офиса.
«Вечером в субботу, 11 июля (по местному времени, — прим.), американский сенатор Линдси Грэм скончался из-за непродолжительной и внезапной болезни. Семья сенатора Грэма ценит молитвы в это время и просит о конфиденциальности в этот невероятно трудный период», — говорится в заявлении.
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social подтвердил кончину политика, назвав его ~ «одним из величайших людей и сенаторов, которых он когда-либо знал».~
«Линдси Грэм всегда работал, он был настоящим американским патриотом», — добавил глава Белого дома.
По данным американского телеканала NBC News, ~причиной смерти сенатора стал сердечный приступ~. Предварительно, политик умер у себя дома в Вашингтоне. NBC добавил, что 12 июля у Грэма было запланировано выступление в их эфире. Сенатор был одним из главных «ястребов» в американской политике — приверженцем жесткого курса, силового давления и военного вмешательства.
Последняя поездка в Киев.
За пару дней до смерти, 9 июля, Грэм в очередной раз посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Это уже десятый визит в нашу страну, и мы ценим эту поддержку. Благодарен Линдси за признание наших воинов»,
Он также раскрыл, что во время встречи Грэм рассказал о своей работе в конгрессе США над законопроектом об ужесточении антироссийских санкций.
12 июля Зеленский уточнил, что за последнюю неделю они с Грэмом встречались дважды. Также по его словам, Киев «глубоко опечален новостью о смерти сенатора».
«Одержимость» Грэма Украиной неоднократно становилась причиной критики политика на родине. Так, в июне 2025 года американский предприниматель Илон Маск рассказал, что всего за месяц сенатор потратил из бюджета $400 тыс. на проживание в отеле в Киеве и другие поездки.
Кроме того, по данным на июль 2025 года, 57% республиканцев в представляемом им штате Южная Каролина были недовольны его работой и выступали за то, чтобы тот после окончания полномочий не выдвигался на новый срок в конгресс.
Биография Линдси Грэма.
Линдси Грэм родился 9 июля 1955 года в городе Сентрале в Южной Каролине. В 1977 году получил степень бакалавра психологии в Университете Южной Каролины, став первым в семье, кто получил высшее образование, а в 1981 году стал доктором права, окончив юридический факультет.
После университета Грэм вступил Военно-воздушные силы США, где служил юридическим советником и прокурором на базах в Германии и США с 1984 по 1989 год. Во время войны в Персидском заливе призван на действительную службу. В 1993 году его избрали в палату представителей Южной Каролины, а уже в 1995 году он прошел в палату представителей конгресса США, где отработал четыре срока. В 2002 году выиграл выборы в Сенат США от родного штата и занимал этот пост с 2003 года непрерывно, переизбираясь в 2008, 2014 и 2020 годах.
Отношения сенатора с Трампом.
За время своей политической карьеры Грэм превратился из ярого критика Трампа в одного из его верных соратников. В 2015 году сенатор сам баллотировался в президенты, пытаясь обогнать бизнесмена на внутрипартийных праймериз. Среди прочего, ~Грэм называл оппонента «расистом, ксенофобом и религиозным фанатиком»~.
«Знаете, как сделать Америку снова великой? Послать Трампа к черту»,
Выбыв из гонки в 2016 году Грэм заявил, что не будет голосовать ни за Трампа, ни за кандидата от Демократической партии США Хилари Клинтон. Однако вскоре после победы Трампа на выборах резко изменил риторику, превратившись в ближайшего союзника и партнера по гольфу. В 2018 году он признался, что желает Трампу достичь успеха и «наслаждается возможностью влиять на него, находясь рядом».
После штурма Капитолия в январе 2021 года сенатор попросил не ассоциировать его с экс-президентом несмотря на то, что они «прошли чертовски длинный путь». Однако уже спустя несколько недель два политика встретились в резиденции Трампа Мар-а-Лаго и примирились.
Уголовное дело и розыск в России.
Грэм известен не только ярой поддержкой Украины, но и агрессивной антироссийской риторикой, которой он придерживался задолго до 2022 года. Например, в июле 2013 года он призывал США бойкотировать Олимпиаду в Сочи, а после присоединения Крыма к РФ активно работал над санкциями против Москвы.
Одним из крупнейших разработанных им пакетов ограничений в отношении России в 2018 году стал так называемый «Акт о защите США от агрессии Кремля», за свою жесткость прозванный «санкциями из ада».
После начала российской спецоперации Грэм стал автором поправки к федеральному бюджету, позволяющей передавать Украине конфискованные российские активы.
В мае 2023 года после очередного визита сенатора в Киев пресс-служба Зеленского опубликовала видео, смонтированное таким образом, будто Грэм говорит: «Русские умирают. Мы никогда не тратили деньги так удачно».
Выяснилось, что на самом деле между двумя этими фразами было еще 45 секунд различных высказываний, а слова про трату денег относились ко всей оказанной Вашингтоном помощи Украины. Тем не менее, Следственный комитет России возбудил против Грэма уголовное дело, а 29 мая 2023 года ~политика объявили в розыск~. 20 февраля 2024 года Росфинмониторинг включил Грэма в перечень террористов и экстремистов.