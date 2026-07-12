Скончался лоббировавший интересы Украины в США сенатор Линдси Грэм

После университета Грэм вступил Военно-воздушные силы США, где служил юридическим советником и прокурором на базах в Германии и США с 1984 по 1989 год. Во время войны в Персидском заливе призван на действительную службу. В 1993 году его избрали в палату представителей Южной Каролины, а уже в 1995 году он прошел в палату представителей конгресса США, где отработал четыре срока. В 2002 году выиграл выборы в Сенат США от родного штата и занимал этот пост с 2003 года непрерывно, переизбираясь в 2008, 2014 и 2020 годах.