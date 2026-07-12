Политолог назвал причины роста международного статуса Омской области

Политолог Илья Гращенков заявил, что высокое место губернатора Омской области Виталия Хоценко в ТОП-4 Индекса плотности международных контактов отражает растущую роль региона в развитии международного сотрудничества.
В своей группе во «ВКонтакте» президент Центра развития региональной политики отметил, что Омская область перестаёт быть «периферийным наблюдателем» и становится активным участником международных связей. По его мнению, это связано с системной работой по поиску новых рынков сбыта, инвесторов и деловых партнёров.
В качестве примера политолог привёл международные встречи омской делегации в июне. На Петербургском международном экономическом форуме представители региона обсуждали сотрудничество с послом Беларуси руководством Витебской области. Затем на Форуме регионов России и Беларуси в Минске губернатор Виталий Хоценко встретился с премьер-министром соседней страны Александром Турчиным, выступил на пленарном заседании и провёл ряд переговоров.
Отдельно Гращенков отметил подготовку Омской области к проведению XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который состоится в конце лета. По его словам, решение доверить региону организацию такого мероприятия свидетельствует о высокой оценке его управленческих компетенций со стороны федерального центра.
Политолог также напомнил, что Омская область уже принимала мероприятия международного уровня, включая события Шанхайской организации сотрудничества, а в последние годы носила статусы Молодёжной и Культурной столицы России.
По мнению Ильи Гращенкова, регион использует международные форумы не только как площадку для переговоров, но и как инструмент продвижения экономики, промышленности, логистики, гуманитарных проектов и молодёжной политики. В качестве примера он привёл форум молодых лидеров «Россия — Центрально-Азиатский регион», который недавно прошёл в Омске с участием представителей России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.