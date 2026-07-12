Политолог назвал причины роста международного статуса Омской области

По мнению Ильи Гращенкова, регион использует международные форумы не только как площадку для переговоров, но и как инструмент продвижения экономики, промышленности, логистики, гуманитарных проектов и молодёжной политики. В качестве примера он привёл форум молодых лидеров «Россия — Центрально-Азиатский регион», который недавно прошёл в Омске с участием представителей России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.