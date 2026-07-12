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Турция готова принять переговоры по Украине в случае их возобновления

МИНСК, 12 июл — Sputnik. Турция примет участие в саммите «коалиции желающих» и заявит о своей готовности принять переговоры по урегулированию украинского конфликта, передает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Источник: Sputnik.by

8 июля на полях саммита НАТО, который проходил в Анкаре, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что очередная встреча «коалиции желающих» пройдет 13 июля в Париже.

Как сообщается, Турцию на саммите будет представлять министр иностранных дел Хакан Фидан. Он заявит о том, что его страна готова предоставить площадку для мирных переговоров по Украине в случае их возобновления.

«Министр иностранных дел Хакан Фидан примет участие в саммите лидеров “коалиции желающих” по Украине в Париже, представляя президента Турции. Как ожидается, Фидан представит турецкую оценку ситуации», — цитирует собеседника агентство.

Также, по словам представителя турецкого дипведомства, министр намерен акцентировать внимание на важности сохранения мира и стабильности в Черном море.

«Глава турецкого МИД также намерен подчеркнуть готовность Анкары вновь предоставить площадку для прямых переговоров между российской и украинской делегациями и акцентировать важность сохранения мира и стабильности в Черном море», — сказал источник.

Москва ранее неоднократно заявляла о своей открытости урегулировать конфликт дипломатическим путем. При этом подчеркивалось, что в настоящее время это невозможно из-за нежелания Киева.

По этой причине Россия будет продолжать специальную военную операцию до достижения своих целей, отмечал ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также подчеркивал, что милитаризация стран ЕС и их военная помощь Киеву усугубляет ситуацию на Украине и ставит под угрозу перспективы завершения конфликта дипломатическим путем.

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