8 июля на полях саммита НАТО, который проходил в Анкаре, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что очередная встреча «коалиции желающих» пройдет 13 июля в Париже.
Как сообщается, Турцию на саммите будет представлять министр иностранных дел Хакан Фидан. Он заявит о том, что его страна готова предоставить площадку для мирных переговоров по Украине в случае их возобновления.
«Министр иностранных дел Хакан Фидан примет участие в саммите лидеров “коалиции желающих” по Украине в Париже, представляя президента Турции. Как ожидается, Фидан представит турецкую оценку ситуации», — цитирует собеседника агентство.
Также, по словам представителя турецкого дипведомства, министр намерен акцентировать внимание на важности сохранения мира и стабильности в Черном море.
«Глава турецкого МИД также намерен подчеркнуть готовность Анкары вновь предоставить площадку для прямых переговоров между российской и украинской делегациями и акцентировать важность сохранения мира и стабильности в Черном море», — сказал источник.
Москва ранее неоднократно заявляла о своей открытости урегулировать конфликт дипломатическим путем. При этом подчеркивалось, что в настоящее время это невозможно из-за нежелания Киева.
По этой причине Россия будет продолжать специальную военную операцию до достижения своих целей, отмечал ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также подчеркивал, что милитаризация стран ЕС и их военная помощь Киеву усугубляет ситуацию на Украине и ставит под угрозу перспективы завершения конфликта дипломатическим путем.