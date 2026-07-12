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ЛДПР выдвинула 93 кандидата на выборы в заксобрание Свердловской области

Делегаты партийной конференции ЛДПР в Екатеринбурге утвердили 93 претендентов на депутатские мандаты в законодательном собрании Свердловской области. Среди них 25 кандидатов рассчитывают избраться по одномандатным округам, 68 — по списку партии (65 из них включили в территориальные группы, троих — в общеобластную часть).

Источник: Коммерсантъ

По итогам конференции делегаты проголосовали за включение в общеобластную часть партсписка ЛДПР:

1. Председателя партии, руководителя фракции либерал-демократов в Госдуме Леонида Слуцкого;

2. Предпринимателя, медиаменеджера Андрея Бургарта;

3. Участника СВО, экс-кандидата в мэры Екатеринбурга, директора транспортной компании «Радо» Владимира Кузнецова.

В территориальные группы партсписка претендентов от либерал-демократов вошли:

В Алапаевскую — Олег Пушкарев, Руслан Лебедев и Юлия Кузнецова;

В Асбестовскую — руководитель фракции ЛДПР в свердловском заксобрании, координатор реготделения ЛДПР Александр Каптюг, Вадим Чучалин и Евгений Козлов;

В Белоярскую — Олег Пушкарев, Руслан Лебедев и Юлия Кузнецова;

В Богдановичскую — Равиль Бекселеев, Андрей Колмогоров и Артем Дубовицкий;

В Березовскую — Вячеслав Москвин, Денис Васильев и Кирилл Данилов;

В Верх-Исетскую — Максим Шульгин, Наталья Игнатьева и Давид Декунов;

В Железнодорожную — Елена Силивончик, Ян Зызо и Анастасия Ефимова;

В Кировскую — Александр Тутынин, Анастасия Дильман и Максим Колпаков;

В Ленинскую — Наталья Грехова, Юлия Черевкова и Григорий Граков;

В Октябрьскую — Екатерина Зуева, Елена Колпакова и Татьяна Дунаева;

В Орджоникидзевскую — Дмитрий Вяткин и Андрей Говорухин;

В Чкаловскую — Евгений Коломытцев, Руслан Шагаев и Дмитрий Любимов;

В Ирбитскую — Анатолий Шестаков и Александр Парамонов;

В Каменск-Уральскую — Дмитрий Завьялов, Денис Панов и Наталья Кобякова;

В Верхнепышминскую — Дмитрий Моисеев, Андрей Щепин и Тахиржон Осмонов;

В Краснотурьинскую — Алексей Быков, Алена Карелина и Сергей Карелин;

В Краноуральскую — Сергей Чичикало и Диана Копылова;

В Красноуфимскую — Рустам Низамов; Александр Каратаев; Вадим Власов;

В Дзержинскую — Ирина Прокопьева, Илья Плугатаренко и Сергей Осипенко;

В Ленинскую Нижнего Тагила — Андрей Куимов и Владимир Яковенко;

В Тагилстроевскую — Василий Конякин и Галина Кирчанова;

В Первоуральскую — Александр Панасенко и Дмитрий Федченко;

В Ревдинскую — Максим Антоненко и Михаил Коваленко;

В Серовскую — Константин Макаев и Павел Киселев;

В Сысертскую — Николай Попов, Вадим Вайгульт и Антон Исаков.

Кандидатами по одномандатным округам стали:

По Алапаевскому — Константин Костин;

По Асбестовскому — Александр Каптюг;

По Белоярскому — Олег Пушкарев;

По Богдановичскому — Равиль Бекселеев;

По Березовскому — Вячеслав Москвин;

По Верх-Исетскому — Максим Шульгин;

По Железнодорожному — Елена Силивончик;

По Кировскому — Александр Тутынин;

По Ленинскому — Наталья Грехова;

По Октябрьскому — Екатерина Зуева;

По Орджоникидзевский — Дмитрий Вяткин;

По Чкаловскому — Евгений Коломытцев;

По Ирбитскому — Елена Ильиных;

По Каменск-Уральскому — Дмитрий Завьялов;

По Верхнепышминскому — Андрей Щепин;

По Краснотурьинскому — Алексей Быков;

По Красноуральскому — Сергей Чичикало;

По Красноуфимскому — Рустам Низамов;

По Дзержинскому — Ирина Прокопьева;

По Ленинскому Нижнего Тагила — Андрей Куимов;

По Тагилстроевскому — Василий Конякин;

По Первоуральскому — Александр Панасенко;

По Ревдинскому — Максим Антоненко;

По Серовскому — Константин Макаев;

По Сысертскому — Вадим Вайгульт.

Голосование на выборах депутатов заксобрания Свердловской области IX созыва пройдет в три дня — 18, 19 и 20 сентября по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. Период выдвижения кандидатов продлится с 17 июня по 31 июля, их регистрация завершится 5 августа. Всего на организацию выборов депутатов заксобрания и 35 муниципальных дум в Свердловской области намерены потратить более 317 млн руб.

На момент публикации кандидатов в свердловское заксобрание помимо ЛДПР из парламентских партий выдвинули «Единая Россия», «Яблоко», «Новые люди» и КПРФ. В ближайшее время своих кандидатов намерена утвердить «Справедливая Россия». Другим партиям для участия в выборах в заксобрание предстоит собрать 16 488−18 136 подписей для регистрации партийного списка, 3622−4348 автографов — для утверждения в качестве кандидата в одномандатном округе.

Выборы депутатов заксобрания VIII созыва проходили в 2021 году с 17 по 19 сентября, явка избирателей на них составила 47,82%. По итогам голосования кандидаты от «Единой России» взяли 33 мандата (23 по округам и 10 по партсписку), КПРФ — девять (два по округам и семь по списку), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) — четыре, ЛДПР и «Новые люди» — по два (все по партспискам). Партсписок ЛДПР получил поддержку 148 064 человек (9,35%) и по числу голосов занял четвертое место, опередив «Новых людей» (9,19%), «Яблоко» (2,75%), «Зеленую альтернативу» (1,24%) и Партию роста (0,69%). С этим, организацию обошли кандидаты от СРЗП (14,5%), КПРФ (22,98%) и «Единой России» (35,56%).

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