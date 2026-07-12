ЛДПР выдвинула 93 кандидата на выборы в заксобрание Свердловской области

Выборы депутатов заксобрания VIII созыва проходили в 2021 году с 17 по 19 сентября, явка избирателей на них составила 47,82%. По итогам голосования кандидаты от «Единой России» взяли 33 мандата (23 по округам и 10 по партсписку), КПРФ — девять (два по округам и семь по списку), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) — четыре, ЛДПР и «Новые люди» — по два (все по партспискам). Партсписок ЛДПР получил поддержку 148 064 человек (9,35%) и по числу голосов занял четвертое место, опередив «Новых людей» (9,19%), «Яблоко» (2,75%), «Зеленую альтернативу» (1,24%) и Партию роста (0,69%). С этим, организацию обошли кандидаты от СРЗП (14,5%), КПРФ (22,98%) и «Единой России» (35,56%).