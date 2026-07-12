Задержан подозреваемый в убийстве бывшего депутата британского парламента

Известно, что белого мужчину, гражданина Великобритании, задержали в Южном Йоркшире, примерно в 430 км от дома, где Уиддикомб была жестоко убита на прошлой неделе. Это уже второй задержанный по делу. Первый — 26-летний мужчина — был отпущен в минувшую субботу, и, по данным полиции, в отношении него «больше не ведется следственных действий». В полиции отметили, что «расследование продолжается, и никакой дополнительной информации пока не будет».