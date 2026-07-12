Леонид Слуцкий посетит Свердловскую область второй раз за год

Всего ЛДПР выдвинула на выборы в Госдуму 13 кандидатов от Свердловской области, в законодательное собрание Среднего Урала — 93 претендента. Списки кандидатов от организации возглавил Леонид Слуцкий. Глава либерал демократов поборется за место как в Госдуме РФ, так и в заксобрании Свердловской области, как и его предшественник на посту председателя ЛДПР Владимир Жириновский в 2021 году.