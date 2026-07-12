CENTCOM: Ормузский пролив остается открытым

«Ормузский пролив открыт для всех судов. ВС США находятся на своих позициях и готовы обеспечить свободу судоходства», — указывается в сообщении командования, опубликованном в X.
В командовании подчеркнули, что «Иран не контролирует пролив». Отмечается, что за последние семь дней через него проследовало более 140 судов.
Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) произвел предупредительные выстрелы в сторону судна, пытавшегося пересечь Ормузский пролив по несанкционированному маршруту. Как заявили в КСИР, в связи с данным инцидентом пролив закрыт до особого распоряжения.