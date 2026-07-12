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Президент Словакии заявил об отказе нескольких стран НАТО помогать Украине

Пеллегрини: ряд стран НАТО, как и Словакия, отказались отправлять деньги Украине.

Источник: © РИА Новости

БРАТИСЛАВА, 12 июл — РИА Новости. Ряд стран НАТО, как и Словакия, отказались оказывать финансовую поддержку Украине, которая направлена на вооружение Киева, заявил словацкий президент Петер Пеллегрини.

«Я заметил комментарии в Словакии о том, что Словакия из-за того, что ясно заявила о том, что не будет помогать оружием и участвовать финансово в очередном вооружении Украины, была на саммите НАТО (в этой позиции — ред.) одинока… Это вообще не так. Четко по этому поводу высказался и премьер Венгрии, который сказал, что Венгрия не будет оказывать никакой военной и финансовой помощи Украине. Точно так же высказался премьер Чехии прямо за столом переговоров, были и другие премьеры, которые не будут участвовать в (выделении — ред.) этих 70 миллиардов (от НАТО — ред.)», — сказал Пеллегрини в эфире телеканала ТА3 в воскресенье.

Лидеры стран НАТО в декларации по итогам саммита альянса, который состоялся 7—8 июля в Анкаре, обязалась предоставить Киеву вооружение и военную помощь на 70 миллиардов евро в 2026 году и как минимум на аналогичном уровне в 2027 году.

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