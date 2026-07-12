Президент Словакии заявил об отказе нескольких стран НАТО помогать Украине

«Я заметил комментарии в Словакии о том, что Словакия из-за того, что ясно заявила о том, что не будет помогать оружием и участвовать финансово в очередном вооружении Украины, была на саммите НАТО (в этой позиции — ред.) одинока… Это вообще не так. Четко по этому поводу высказался и премьер Венгрии, который сказал, что Венгрия не будет оказывать никакой военной и финансовой помощи Украине. Точно так же высказался премьер Чехии прямо за столом переговоров, были и другие премьеры, которые не будут участвовать в (выделении — ред.) этих 70 миллиардов (от НАТО — ред.)», — сказал Пеллегрини в эфире телеканала ТА3 в воскресенье.