Токаев выразил соболезнования эмиру Катара в связи со смертью его отца

«Шейх Хамад бен Халифа Аль Тани — выдающийся деятель, заложивший прочный фундамент процветания Катара и благополучного будущего его народа, искренне служивший делу укрепления международной стабильности. Казахстанцы всегда будут помнить Вашего отца, шейха Хамада бен Халифу, как мудрого руководителя, авторитетного политика международного уровня и историческую личность, внесшую огромный вклад в укрепление двустороннего сотрудничества», — говорится в телеграмме.
Президент отметил, что разделяет скорбь эмира Катара, его семьи и народа страны в связи с этой утратой.