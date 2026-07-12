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Токаев выразил соболезнования эмиру Катара в связи со смертью его отца

Астана. 12 июля. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани в связи с кончиной бывшего эмира Государства Катар, эмира-отца шейха Хамада бен Халифы Аль Тани, сообщает пресс-служба Акорды.

«Шейх Хамад бен Халифа Аль Тани — выдающийся деятель, заложивший прочный фундамент процветания Катара и благополучного будущего его народа, искренне служивший делу укрепления международной стабильности. Казахстанцы всегда будут помнить Вашего отца, шейха Хамада бен Халифу, как мудрого руководителя, авторитетного политика международного уровня и историческую личность, внесшую огромный вклад в укрепление двустороннего сотрудничества», — говорится в телеграмме.

Президент отметил, что разделяет скорбь эмира Катара, его семьи и народа страны в связи с этой утратой.

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