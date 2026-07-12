На Украине назвали, кто может стать новым премьером

Как сообщает Forbes.ua, свою карьеру Корецкий начал охранником в инвестиционно-промышленной группе Continuum Group, созданной украинским предпринимателем и политиком Игорем Еремеевым. Там Корецкий затем начал заниматься сверкой расчетов и управленческой отчетностью и за несколько лет вырос до замдиректора аналитического департамента, а после — до финансового директора. В 2007 году предприниматель возглавил управляющую компанию Continuum Group.