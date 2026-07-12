На Украине назвали, кто может стать новым премьером

Глава правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий, бывший премьер и ныне министр энергетики Денис Шмыгаль, министр обороны Михаил Федоров, глава Харькова Игорь Терехов рассматриваются на должность главы правительства после отставки нынешнего премьер-министра Юлии Свириденко. Об этом пишут «Украинская правда» и нардеп Ярослав Железняк со ссылкой на источники.
Наиболее вероятной кандидатурой является Корецкий, утверждает издание «Страна».
О грядущей отставке премьер-министра сообщил днем в своем телеграм-канале украинский президент Владимир Зеленский. Он рассказал, что встретился с нынешней главой правительства и предложил ей «возглавить новое важное направление в отношениях с ключевым партнером».
Затем Зеленский рассказал о встрече с Корецким и назвал его работу эффективной. «Это чрезвычайно сложная сфера с большим переплетением интересов, и важно, что Сергей обеспечил соблюдение национальных интересов Украины в деятельности этих компаний», — отметил украинский лидер.
Сергей Корецкий родился в Луцке в марте 1978 года. Получил высшее образование по машиностроению и бизнес-экономике в Луцком государственном техническом университете, а также по нефтедобыче в Ивано-Франковском национальном техническом университете.
Как сообщает Forbes.ua, свою карьеру Корецкий начал охранником в инвестиционно-промышленной группе Continuum Group, созданной украинским предпринимателем и политиком Игорем Еремеевым. Там Корецкий затем начал заниматься сверкой расчетов и управленческой отчетностью и за несколько лет вырос до замдиректора аналитического департамента, а после — до финансового директора. В 2007 году предприниматель возглавил управляющую компанию Continuum Group.
Также предприниматель занимал руководящие должности в сети автозаправочных комплексов WOG и украинской сети кофеен Idealist Coffee Co.
С ноября 2022 года по май 2025 года Корецкий возглавлял ПАО «Укрнафта». Также руководил ПАО «Укртатнафта».
Корецкий занимает должность главы правления НАО «Нафтогаз» Украины с мая 2025 года.