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На Украине назвали, кто может стать новым премьером

Наиболее вероятной кандидатурой на пост премьера Украины является глава правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий, сообщают нардеп Железняк и источники «УП» и «Страны». Ранее сегодня Зеленский сообщил о грядущей отставке Свириденко.

Источник: РБК

Глава правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий, бывший премьер и ныне министр энергетики Денис Шмыгаль, министр обороны Михаил Федоров, глава Харькова Игорь Терехов рассматриваются на должность главы правительства после отставки нынешнего премьер-министра Юлии Свириденко. Об этом пишут «Украинская правда» и нардеп Ярослав Железняк со ссылкой на источники.

Наиболее вероятной кандидатурой является Корецкий, утверждает издание «Страна».

О грядущей отставке премьер-министра сообщил днем в своем телеграм-канале украинский президент Владимир Зеленский. Он рассказал, что встретился с нынешней главой правительства и предложил ей «возглавить новое важное направление в отношениях с ключевым партнером».

Затем Зеленский рассказал о встрече с Корецким и назвал его работу эффективной. «Это чрезвычайно сложная сфера с большим переплетением интересов, и важно, что Сергей обеспечил соблюдение национальных интересов Украины в деятельности этих компаний», — отметил украинский лидер.

Сергей Корецкий родился в Луцке в марте 1978 года. Получил высшее образование по машиностроению и бизнес-экономике в Луцком государственном техническом университете, а также по нефтедобыче в Ивано-Франковском национальном техническом университете.

Как сообщает Forbes.ua, свою карьеру Корецкий начал охранником в инвестиционно-промышленной группе Continuum Group, созданной украинским предпринимателем и политиком Игорем Еремеевым. Там Корецкий затем начал заниматься сверкой расчетов и управленческой отчетностью и за несколько лет вырос до замдиректора аналитического департамента, а после — до финансового директора. В 2007 году предприниматель возглавил управляющую компанию Continuum Group.

Также предприниматель занимал руководящие должности в сети автозаправочных комплексов WOG и украинской сети кофеен Idealist Coffee Co.

С ноября 2022 года по май 2025 года Корецкий возглавлял ПАО «Укрнафта». Также руководил ПАО «Укртатнафта».

Корецкий занимает должность главы правления НАО «Нафтогаз» Украины с мая 2025 года.