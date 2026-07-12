Свириденко подтвердила свою отставку с поста премьера Украины

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке премьер-министра Юлии Свириденко, проработавшей менее года, и других кадровых перестановках, объяснив это «сменой политической стратегии». Среди возможных причин отставки Свириденко на Украине называют ее слабый политический вес и близость к обвиненному в коррупции экс-главе офиса президента Андрею Ермаку. Преемник пока не назван, но есть несколько кандидатов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».