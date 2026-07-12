Свириденко подтвердила свою отставку с поста премьера Украины

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке премьер-министра Юлии Свириденко, проработавшей менее года, и других кадровых перестановках, объяснив это «сменой политической стратегии». Среди возможных причин отставки Свириденко на Украине называют ее слабый политический вес и близость к обвиненному в коррупции экс-главе офиса президента Андрею Ермаку. Преемник пока не назван, но есть несколько кандидатов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
Президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Об этом он сообщил в Telegram-канале.
«Я благодарен Юлии за четкую, стабильную и эффективную работу на посту премьер-министра, за годы результативной работы в команде Украины, и предложил ей возглавить новое важное направление в отношениях с ключевым партнером»,
Зеленский уточнил, что Киев хочет «изменить свою политическую стратегию» и «на каждый внешнеполитический курс» назначить ответственным по «конкретному человеку с большим опытом». Среди направлений он привел в пример отношения с США, Евросоюзом, Польшей, Венгрией, Ближним Востоком, Китаем и «ключевыми международными организациями», а также «европейский противоракетный проект».
По его словам, из-за «новых вызовов и задач» власти Украины намерены менять подход и к работе внутри страны. В качестве таких задач он назвал увеличение поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) всех типов беспилотников, подготовку к зиме, трансформацию государственных компаний и «договоренности Украины с партнерами в сфере восстановления».
«Соответственно, на Украине начнутся и кадровые изменения, которые должны гарантировать реализацию обновленной политической стратегии. Мы определили, что ~для изменений необходимо обновление кабинета министров~», — написал Зеленский.
Он также объявил о планах сменить руководство правоохранительных органов, не приведя дополнительных деталей. Тем не менее позже Зеленский опубликовал пост о встрече с главой МВД Игорем Клименко.
Сама Свириденко в Telegram-канале косвенно подтвердила свою отставку:
«Благодарна президенту за доверие и высокую оценку работы нашей команды. Горжусь тем, что имела честь возглавлять правительство в самый сложный период новейшей истории Украины».
Она добавила, что готова продолжить госслужбу, но не уточнила, на какой должности. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк утверждает, что Свириденко наpначат послом Украины в США.
Свириденко была ~назначена на эту должность менее года назад~ — 17 июля 2025 года, после того, как предыдущий глава правительства (сейчас — министр энергетики и первый вице-премьер) Денис Шмыгаль 15 июля подал в отставку.
Причины отставки.
Об «уверенности» депутатов Рады в скорой отставке Свириденко Железняк писал еще в январе 2026 года. По его словам, для этого есть три причины.
Первая — что глава правительства не проявляла лидерства и просто «пряталась» во время серьезных кризисов. Например, на заседание по вопросу увольнения бывшего министра энергетики Германа Галущенко она просто не пришла.
«Когда был [экс-глава офиса президента Украины Андрей] Ермак, он ей говорил, что делать, и она записывала в блокнот. Сейчас [его] нет, но способность премьер-министра самостоятельно принимать решения и отстаивать свою позицию давно атрофировалась», — привел Железняк второй аргумент.
Третья причина, по мнению депутата, заключается в отсутствии у Свириденко политического веса.
Украинский портал «Страна» со ссылкой на источники пишет, что причина отставки премьера может заключаться в том, что ~Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование в отношении Свириденко~ из-за ее связи с Ермаком, против которого возбуждено уголовное дело об отмывании денег.
«Еще одним мотивом смены правительства источники в политкругах называют желание Зеленского убрать с поста министра обороны Федорова, с которыми у него уже давно напряженные отношения», — добавляет издание.
Возможные преемники.
По словам Железняка, власти Украины пока не решили, кто станет следующим премьером. Среди кандидатур ~на этот пост рассматривают председателя правления компании «Нафтогаз Украины» Сергея Корецкого, действующего министра обороны Михаила Федорова, Шмыгаля и главу Харькова Игоря Терехова~. В случае, если утверждение нового состава правительства затянется, исполнять обязанности премьера будет Шмыгаль.
Источники «Страны» утверждают, что ~именно Корецкий является наиболее вероятным кандидатом~. Они также обратили внимание, что сразу же после объявления об отставке Свириденко Зеленский выложил пост о встрече с главой «Нафтогаза», в котором рассказал о новых вызовах, стоящих перед Украиной.
«Зеленский не сказал, что предложил Корецкому должность премьера, но пост этот прозвучал в нынешней ситуации как прозрачный намек на то, что именно Корецкий станет новым премьером»,
Также «Страна» утверждает, что Корецкий является человеком соратника и друга Зеленского Тимура Миндича, замешанного в коррупционном скандале. По их данным, «окружение президента (так называемая “Семья”) ввело Корецкого в свой круг в конце 2022 года, когда Банковой понадобился человек, который будет управлять отжатой у [олигарха Игоря] Коломойского “Укрнафтой” (крупнейшей нефтегазодобывающей компаний страны, — прим)». Позже окружение президента Украины продвинуло его на пост главы «Нафтогаза».
Спустя несколько минут после публикации постов о встрече с Корецким Зеленский также сообщил о разговорах со Шмыгалем и Федоровым.