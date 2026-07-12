МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Власти Черниговской области готовят карательные операции в приграничье с отрядом спецназа полиции КОРД по задержанию не менее 70 пророссийски настроенных жителей. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«В приграничных селах Черниговской области враг готовит серию карательных операций силами местного отряда спецназа полиции КОРД. Националистам поставлена задача задержать не менее 70 пророссийски настроенных жителей приграничья», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в настоящее время спецназ украинской полиции, не привыкший выполнять задачи в зоне боевых действий, ищет дрон-детекторы для перемещения в приграничных районах.