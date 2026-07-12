ТАСС: на Черниговщине готовят карательную операцию против пророссийских жителей

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Власти Черниговской области готовят карательные операции в приграничье с отрядом спецназа полиции КОРД по задержанию не менее 70 пророссийски настроенных жителей. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.