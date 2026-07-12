Гимн Омской области станет звучать чаще

Как стало известно «СуперОмску», по состоянию на 12 июля 2026 года подготовлены поправки в Закон Омской области «О гимне Омской области», позволяющие говорить о том, что он станет звучать чаще.
Собственно, к действующим случаям его обязательного воспроизведения добавится еще один: гимн исполняется при открытии и закрытии сессий Законодательного Собрания Омской области. Стоит отметить, что сессии областного парламента уже фигурируют в указанном законе, но лишь первая, в сентябре каждого года, и закрывающая — в июле.
Среди других обязательных ситуаций — для исполнения церемония вступления в должность губернатора Омской области (после принесения присяги), во время церемоний поднятия флага Омской области, а также при вручении государственных наград. Его запуск возможен при открытии памятников, открытии и закрытии торжественных церемоний, во время встреч делегаций, а также допускается при проведении спортивных соревнований.