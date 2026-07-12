Гимн Омской области станет звучать чаще

Среди других обязательных ситуаций — для исполнения церемония вступления в должность губернатора Омской области (после принесения присяги), во время церемоний поднятия флага Омской области, а также при вручении государственных наград. Его запуск возможен при открытии памятников, открытии и закрытии торжественных церемоний, во время встреч делегаций, а также допускается при проведении спортивных соревнований.