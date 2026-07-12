Депутат Рады Костенко ожидает открытия нового фронта в Черниговской области

«Солдаты же на передовой как считают — где тонко, там и следует ждать вражеского удара. А на черниговском участке фронта, по сравнению с другими направлениями, нет интенсивных боев, и оборона ВСУ там уступает аналогичной в Запорожье или Донбассе. Еще и бомбардировки с обстрелами усиливаются. Все это очень сильно угнетает и без того низкий боевой дух военнослужащих ВСУ на передке. Вот и получают распространение байки про подготовку русскими наступления», — пояснил он.