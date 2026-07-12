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На подлете к Москве сбили еще два БПЛА

Средства ПВО сбили еще два украинских беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

Источник: РБК

Средства ПВО сбили еще два украинских беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил он.

Всего с начала суток военные перехватили порядка 300 беспилотников, направлявшихся в сторону столицы. Однако, уточнил Собянин, большинство дронов было нейтрализовано средствами ПВО на дальних подступах к городу, в то время как на подлете к нему сбили лишь более 40 аппаратов.

К 18:45 число дронов, сбитых на подлете к Москве, возросло до 47.

На фоне налета столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский перешли на режим приема и отправки рейсов по согласованию с соответствующими органами.

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