На подлете к Москве сбили еще два БПЛА

Средства ПВО сбили еще два украинских беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил он.
Всего с начала суток военные перехватили порядка 300 беспилотников, направлявшихся в сторону столицы. Однако, уточнил Собянин, большинство дронов было нейтрализовано средствами ПВО на дальних подступах к городу, в то время как на подлете к нему сбили лишь более 40 аппаратов.
К 18:45 число дронов, сбитых на подлете к Москве, возросло до 47.
На фоне налета столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский перешли на режим приема и отправки рейсов по согласованию с соответствующими органами.
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