Трамп заявил, что Грэм выступал за продолжение конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не разделял позицию умершего накануне американского сенатора Линди Грэма в вопросе украинского конфликта. Об этом он сказал в эфире телеканала CNN.
«У нас были небольшие разногласия. Я хотел, чтобы украинский конфликт закончился как можно скорее. Я думаю, он [Грэм], скорее выступал за его продолжение. Честно говоря, он был довольно воинственным в этом вопросе», — заявил глава Белого дома.
Также он отметил, что говорил с Грэмом перед его смертью. «Он звонил мне прошлым вечером, после возвращения с Украины. Он сказал, что устал, так как это была дальняя поездка, но в остальном он был в порядке. Полагаю, что разговор состоялся всего за несколько мгновений до [смерти], поскольку он позвонил мне в районе 18:30, а медики прибыли чуть позже, сразу после», — сказал Трамп.
Линдси Грэм умер накануне, 11 июля, на 71-м году жизни. NBC News, получивший доступ к записям полицейского радио, писал, что сотрудники экстренных служб прибыли к дому Грэма после сообщения об остановке сердца.
Летом 2015 года сенатор объявил о намерении баллотироваться в президенты США, но в декабре из-за низких рейтингов снял свою кандидатуру до начала праймериз. Тогда Грэм неоднократно критиковал будущего президента США Дональда Трампа и заявлял, что при его избрании США «будут уничтожены», называл «ослом», «разжигателем расовой ненависти» и «самым несовершенным кандидатом в истории Республиканской партии». Трамп, в свою очередь, назвал Грэма «идиотом» и «слабаком». Однако после победы Трампа на выборах стал его сторонником и выступал в качестве посредника между президентом и конгрессом.
После сообщений о смерти сенатора Трамп назвал его одним из величайших людей и сенаторов, которых он когда-либо знал. «Он всегда работал и был истинным американским патриотом. Линдси будет очень не хватать», — написал он в соцсети Truth Social.
Грэм был давним и последовательным критиком российских властей. В мае 2023 года МВД России объявило Линдси Грэма в розыск после его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. В феврале 2024 года Росфинмониторинг добавил сенатора в перечень экстремистов и террористов.
Линдси Грэм был одним из авторов инициативы 2018 года об ужесточении санкций против России под названием «санкции из ада» (bill from hell). Тогда он предложил ввести понятие российского суверенного долга, против которого могут быть введены санкции, а также настаивал на ограничениях в отношении «кибернетического сектора» России.
Грэм в день смерти обсуждал с конгрессменом от штата Техас Майклом Макколом законопроект о новых санкциях против России.
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