Трамп заявил, что Грэм выступал за продолжение конфликта на Украине

Также он отметил, что говорил с Грэмом перед его смертью. «Он звонил мне прошлым вечером, после возвращения с Украины. Он сказал, что устал, так как это была дальняя поездка, но в остальном он был в порядке. Полагаю, что разговор состоялся всего за несколько мгновений до [смерти], поскольку он позвонил мне в районе 18:30, а медики прибыли чуть позже, сразу после», — сказал Трамп.