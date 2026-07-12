США и Иран продолжают переговоры по ядерной программе — Уолтц

Переговоры по иранской ядерной программе возобновились в начале 2026 года после нескольких лет тупика. Успех переговоров зависит от готовности США к компромиссам. Трамп уже выходил из ядерной сделки 2015 года, что привело к ужесточению санкций и росту напряжённости. В Иране заявляют, что не пойдут на уступки без гарантий отмены ограничений. В ООН призывают стороны к сдержанности.