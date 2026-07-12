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США и Иран продолжают переговоры по ядерной программе — Уолтц

Иран пригрозил США «платой» за обещания, но переговоры идут.

Соединённые Штаты и Иран продолжают технические переговоры по ядерной программе исламской республики, сообщил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц в интервью Fox News. Обсуждаются вопросы инспекций, дальнейшие действия с обогащённым ураном и программа обогащения.

Заявление Уолтца прозвучало на фоне обострения военной обстановки на Ближнем Востоке. В ночь на 12 июля иранские военные начали наносить удары по американским целям в регионе. Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что США либо должны выполнять свои обещания, либо быть готовыми «заплатить цену». Он подчеркнул, что «эра односторонних сделок» закончилась.

Несмотря на военную риторику, дипломатический канал остаётся открытым. По словам Уолтца, переговоры носят технический характер и направлены на поиск взаимоприемлемых решений по ядерной программе Ирана. Вашингтон настаивает на ужесточении режима инспекций и ограничении обогащения урана, тогда как Тегеран требует снятия санкций.

В Иране подтвердили готовность к диалогу, но предупредили, что военные действия США в регионе могут сорвать переговоры. В Тегеране также заявили, что ядерная программа Ирана носит мирный характер, но страна готова защищать свои интересы.

Переговоры по иранской ядерной программе возобновились в начале 2026 года после нескольких лет тупика. Успех переговоров зависит от готовности США к компромиссам. Трамп уже выходил из ядерной сделки 2015 года, что привело к ужесточению санкций и росту напряжённости. В Иране заявляют, что не пойдут на уступки без гарантий отмены ограничений. В ООН призывают стороны к сдержанности.

Стало известно, кого могут сделать главным виновником срыва сделки США с Ираном.

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