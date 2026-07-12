Серия взрывов прогремела на юге Ирана в районе Ормузского пролива

Напомним, что минувшей ночью США нанесли третий за неделю удар по Ирану, поразив около 140 целей. За три ночи атаковано более 300 объектов. С начала мая американцы обеспечили проход 800 судов с 400 миллионами баррелей нефти. Иран в ответ нанёс удар по авиабазе США Аль-Удейд в Катаре.