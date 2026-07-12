В скандально известном полку ВСУ «Скала» избили капеллана и офицера Генштаба

Ранее блогер Василий Мойсеенко, известный как «Киевский ревизор», пожаловался на угрозы в свой адрес и в адрес своей дочери после того, как он расследовал факты фальсификаций в Винницкой военно-врачебной комиссии. Блогер с аудиторией в 250 тыс. человек в TikTok называет себя свободным журналистом и говорит о борьбе с произволом сотрудников ТЦК. По его словам, в феврале его похитили на улице, привезли в военкомат, где избили и заставили подписать бумаги о зачислении в армию.