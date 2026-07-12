ЦИК оценила, сколько партий примут участие в выборах в Госдуму

По словам Булаева, высокое качество представленных партиями документов дает им возможность спокойно пройти этап регистрации. «Мне кажется, повышению качества документов способствовала и более активная работа ЦИК по взаимодействию с партиями. Сами партии также проявляли больший интерес к тому, как качественно подготовить документы, как использовать разработанные ЦИК программные продукты и как именно с ними работать», — заявил он.