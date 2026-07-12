ЦИК оценила, сколько партий примут участие в выборах в Госдуму

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России завершила прием документов для заверения списков кандидатов на выборах в Госдуму. Принять участие в избирательной кампании смогут не более 11 партий, сообщил зампредседателя комиссии Николай Булаев в беседе с ТАСС. По его словам, качество документов стало заметно выше, чем ранее.
Выдвижение кандидатов на предстоящие выборы завершилось 11 июля. Документы для заверения списков партии могли представить в ЦИК до 18:00 мск 12 июля.
Документы представили все парламентские партии — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также шесть непарламентских — «Яблоко», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Коммунисты России», «Родина», Партия прямой демократии и «Зеленые».
Этап заверения уже прошли шесть партий: ЛДПР, КПРФ, «Единая Россия», «Яблоко», «Новые люди» и Партия пенсионеров.
По словам Булаева, высокое качество представленных партиями документов дает им возможность спокойно пройти этап регистрации. «Мне кажется, повышению качества документов способствовала и более активная работа ЦИК по взаимодействию с партиями. Сами партии также проявляли больший интерес к тому, как качественно подготовить документы, как использовать разработанные ЦИК программные продукты и как именно с ними работать», — заявил он.
Зампредседателя отметил, что для будущих выборов ЦИК еще в марте приняла постановление, установившее перечень и формы необходимых для предоставления документов, что, по его мнению, «сказалось на качестве представляемых документов».
В ходе проверки документов ЦИК выявила недостатки в документах некоторых партий. У «Яблока» замечания касались документов 19 кандидатов федерального списка и шести кандидатов по одномандатным округам. Партии пришлось уточнить сведения и заменить отдельные копии. После устранения недочетов комиссия заверила списки, исключив одного кандидата из федерального списка.
Кроме того, «Яблоко» не смогло открыть специальный избирательный счет из-за проблем с нотариальными доверенностями, в которых были некорректно указаны полномочия финансовых уполномоченных партии.
У «Коммунистов России» недостатки были выявлены в документах 22 кандидатов федерального списка и пяти кандидатов по одномандатным округам. Уточнения необходимо представить до 13 июля, а вопрос о заверении списков будет рассмотрен 15 июля.
Кроме того, замечания к документам были и к Партии пенсионеров, однако после их устранения ЦИК заверила списки и разрешила открыть специальный избирательный счет.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут в течение трех дней — с 18 по 20 сентября, в соответствии с указом президента Владимира Путина. Общее число мест в Думе останется прежним — 450 депутатов. Половину изберут по партийным спискам, половину — по одномандатным округам.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в ходе выборов в Госдуму традиционное голосование с бумажными бюллетенями сохранят на всех участках.
В апреле Путин говорил, что грядущие думские выборы «пройдут в непростых условиях»: противники будут делать все, чтобы внести раскол в общество. Глава государства выразил уверенность в том, что подобные попытки будут пресечены.
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