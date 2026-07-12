США нанесли новые удары по Ирану

В то же время иранское агентство Mehr сообщило о взрывах в районе города Кешм провинции Хормозган. В материале отмечается, что взрывы могут быть связаны с «боестолкновениями и перестрелками в акватории Персидского залива и Ормузского пролива».
По данным агентства Fars, взрывы также слышны в восточной части портового города Бендер-Аббас. «Природа взрывов пока не установлена, и дополнительные новости будут объявлены позднее», — говорится в сообщении.
Ранее КСИР объявил о полном закрытии Ормузского пролива до прекращения вмешательства США в регионе. КСИР заявил, что поводом стал инцидент с судами, следовавшими по несанкционированному маршруту, одно из которых было атаковано и остановлено. При этом позднее Bloomberg писал, что южный путь пролива остается открытым.
После этого Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о новых ударах по территории Ирана в ответ на атаку на судно в Ормузском проливе. Иран дал военный ответ — иранские агентства Tasnim и Mehr сообщили о взрывах в Кувейте и Катаре, Минобороны ОАЭ — об отражении иранских ракетных и беспилотных атак, а КСИР заявил о ракетном ударе по используемой США авиабазе принца Хасана в Иордании и заправочным платформам авианосцев США в порту Дукм, Оман.
Кроме того, КСИР заявил о нанесении удара по еще одному судну в Ормузском проливе и стратегической авиабаза США в Аль-Удейде, Катар.
Менее месяца назад, 18 июня, стороны подписали меморандум о взаимопонимании, который должен был стать первым шагом к завершению конфликта. Документ предусматривает двухмесячное прекращение огня и начало переговоров о более широком соглашении.
Как отмечает Al Jazeera, удары ВС США по югу Ирана на этой неделе стали наиболее масштабными с момента подписания сторонами меморандума о взаимопонимании.
Утром 12 июля спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф призвал США соблюдать положения меморандума. «Эпоха односторонних сделок закончилась. Мы же говорили: сдержи слово или поплатись. Реальность стучится в дверь», — написал он на своей странице в X.
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