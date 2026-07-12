США нанесли новые удары по Ирану

После этого Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о новых ударах по территории Ирана в ответ на атаку на судно в Ормузском проливе. Иран дал военный ответ — иранские агентства Tasnim и Mehr сообщили о взрывах в Кувейте и Катаре, Минобороны ОАЭ — об отражении иранских ракетных и беспилотных атак, а КСИР заявил о ракетном ударе по используемой США авиабазе принца Хасана в Иордании и заправочным платформам авианосцев США в порту Дукм, Оман.