Президент Словакии рассказал об отказе ряда стран НАТО помогать Киеву

Несколько стран НАТО, включая Словакию, отказались участвовать в новом пакете военной помощи Украине на сумму €70 млрд. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини в интервью телеканалу ТА3.
Братислава, по его словам, не будет присоединяться к плану ни в военной, ни в финансовой части, аналогичную позицию заняли Венгрия, Чехия и ряд других государств.
«Словакия не одинока в этой позиции. Наша позиция верна: мы не будем помогать оружием или участвовать финансово в дальнейшем вооружении Украины», — заявил Пеллегрини.
Президент подчеркнул, что участие в помощи Украине не должно быть обязательным для всех членов НАТО и каждая страна вправе принимать решение, исходя из своих экономических возможностей и состояния вооруженных сил.
Пеллегрини добавил, что на саммите НАТО основное внимание уделялось военной поддержке Украины, тогда как вопросам дипломатического урегулирования конфликта, по его мнению, было уделено недостаточно времени.
«Чисто военного решения этого конфликта нет. Если он продолжится, это будет война на истощение, которая продлится несколько лет», — сказал он.
До этого, в июня, против возможного выделения Украине кредита на €70 млрд выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он заявил, что сделает все, чтобы Словакия не участвовала в предоставлении Киеву военных кредитов.
В то же время в мае Пеллегрини сообщил, что республика поставляет Украине миллионы единиц боеприпасов на коммерческой основе и в дальнейшем объемы таких поставок будут расти. По его словам, Словакия стала одним из ключевых производителей боеприпасов в НАТО, а в развитие оборонной промышленности страна вложила значительные средства — почти 3% ВВП.
Фицо и Пеллегрини также заявляли, что главным условием вступления Украины в Евросоюз должно стать завершение вооруженного конфликта.
8 июля страны НАТО приняли итоговую декларацию саммита в Анкаре, в которой обязались выделить Украине €70 млрд на военную технику, помощь и обучение в 2026 году. В декларации также говорится, что союзники намерены сохранить как минимум такой же уровень поддержки в 2027 году.
НАТО подтвердило «непоколебимую поддержку» Украины, отметив, что страна вносит вклад в «трансатлантическую безопасность». Основную часть помощи, как указано в документе, предоставят европейские государства и Канада через двусторонние и многосторонние механизмы.
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