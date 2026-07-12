Президент Словакии рассказал об отказе ряда стран НАТО помогать Киеву

В то же время в мае Пеллегрини сообщил, что республика поставляет Украине миллионы единиц боеприпасов на коммерческой основе и в дальнейшем объемы таких поставок будут расти. По его словам, Словакия стала одним из ключевых производителей боеприпасов в НАТО, а в развитие оборонной промышленности страна вложила значительные средства — почти 3% ВВП.