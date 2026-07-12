США ударили по ракетным системам и катерам Ирана в районе Ормузского пролива

Напомним, в ночь на 12 июля США нанесли третий за неделю удар по Ирану, поразив около 140 целей, а всего за три ночи атаковано более 300 объектов. С начала мая американцы обеспечили проход свыше 800 коммерческих судов с почти 400 млн баррелей нефти, в ответ на что Иран нанёс удар по авиабазе Аль-Удейд.