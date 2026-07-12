Умер после поездки в Киев: В России считают загадочной смерть сенатора-русофоба Грэма*

По мнению эксперта, его смерть — это простор для любых конспирологических теорий. И обвинять можно кого угодно. Корнилов уточнил, что уже видел мнения украинских экспертов, которые говорят о том, что якобы это Россия. Мол, в случае чего надо в любом случае на Россию валить, добавил политолог.