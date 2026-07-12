Умер после поездки в Киев: В России считают загадочной смерть сенатора-русофоба Грэма*

Внезапная смерть американского сенатора-русофоба Линдси Грэма* станет темой для конспирологических теорий. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьеву для ИС «Вести» политический обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов.
«Смерть, честно говоря, загадочная. Он в пятницу в добром здравии и в хорошем расположении духа позировал публично в Киеве. Он туда приехал отметить свой день рождения. И в субботу он умер уже в своем доме в Вашингтоне», — сказал он.
По мнению эксперта, его смерть — это простор для любых конспирологических теорий. И обвинять можно кого угодно. Корнилов уточнил, что уже видел мнения украинских экспертов, которые говорят о том, что якобы это Россия. Мол, в случае чего надо в любом случае на Россию валить, добавил политолог.
Как писал сайт KP.RU, американский сенатор-русофоб за несколько дней до смерти побывал на Украине, где посетил одну из баз украинской компании по производству дронов для ВСУ. На фото политик ходит по базе с беспилотниками и радостно позирует с украинским дроном-перехватчиком P1-SUN.
* — внесен в России в перечень террористов и экстремистов.