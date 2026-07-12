Axios: США атаковали военные объекты Ирана в районе Ормузского пролива

Вооруженные силы США нанесли удары по иранским военным объектам в районе Ормузского пролива. Об этом сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.
Иранское агентство Fars сообщало о взрывах на юге Ирана. Их причина не уточнялась. По данным агентства, взрывы слышали в городе Бендер-Аббас, а также на острове Кешм в Ормузском проливе.
8 июля США и Иран возобновили взаимные атаки, обвиняя друг друга в нарушении меморандума о взаимопонимании. Документ, подписанный в июне, должен был стать основой для проведения мирных переговоров.
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