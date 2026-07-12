США выпустили по иранскому острову Кешм не менее 10 ракет

Напомним, в ночь на 12 июля США нанесли третий за неделю удар по Ирану, поразив около 140 целей. Верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи заявил, что Тегеран отомстит за гибель Али Хаменеи и остальных иранцев, погибших от американских и израильских ударов. Не так давно стороны заключили временное перемирие, однако Вашингтон нашёл повод возобновить бомбардировки. В ночь на 8 июля США атаковали иранские территории. Официально операция называется «Эпическая ярость».