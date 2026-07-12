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США выпустили по иранскому острову Кешм не менее 10 ракет

Американские военнослужащие атаковали иранский остров Кешм, всего по нему было выпущено от 10 до 11 ракет. Об этом рассказал губернатор региона Хосейн Амир Теймури в беседе с журналистом агентства IRNA.

США атаковаои иранский остро Кешм. Видео © Telegram / الفقار — Alfaqaar.

«Все цели были военными. К счастью, в результате этих атак не было жертв», — уточнил иранский чиновник.

Напомним, в ночь на 12 июля США нанесли третий за неделю удар по Ирану, поразив около 140 целей. Верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи заявил, что Тегеран отомстит за гибель Али Хаменеи и остальных иранцев, погибших от американских и израильских ударов. Не так давно стороны заключили временное перемирие, однако Вашингтон нашёл повод возобновить бомбардировки. В ночь на 8 июля США атаковали иранские территории. Официально операция называется «Эпическая ярость».

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