Политик подчеркнул, что Берлин не находится в состоянии войны с Москвой и не должен до этого доводить. Он напомнил, что Украина не является членом НАТО или ЕС, и никаких двусторонних договоров о гарантиях безопасности с ней нет. Обеспечивать такую защиту — не задача Германии. По мнению депутата, в первую очередь следует думать о собственных интересах и о том, хотят ли немцы прямой конфронтации с русскими.
С начала конфликта Германия выделила Киеву около 100 миллиардов евро, при том что в самой стране происходят масштабные сокращения в сфере здравоохранения. Фронмайер заявил, что АдГ считает этот рубеж критическим. Берлин должен выполнять гуманитарные обязательства, но не может бесконечно тащить на себе все проблемы Украины.
По его словам, Германия превратилась в своего рода «глобальный кошелёк», но вливание денег не равняется власти. Всё более глубокое вовлечение и наращивание оружейной поддержки — это то, чего немцам в долгосрочной перспективе делать не следует.
Ранее The New York Times рассказала о секретном заводе на юге Германии, где Helsing SE выпускает дешёвые автономные дроны HX-2 для ВСУ. 12-килограммовый аппарат на ИИ стоит около 17,5 тысячи евро, а обучение оператора занимает несколько недель. Производство полностью засекречено, без вывесок и с возможностью переезда за сутки. Работники дают подписку о неразглашении. Тем временем рейтинг канцлера ФРГ упал до отметки в 18%.
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