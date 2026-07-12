«Мы подошли к черте»: Депутат бундестага от АдГ предостерёг Германию от дальнейшей конфронтации с Россией

Политик подчеркнул, что Берлин не находится в состоянии войны с Москвой и не должен до этого доводить. Он напомнил, что Украина не является членом НАТО или ЕС, и никаких двусторонних договоров о гарантиях безопасности с ней нет. Обеспечивать такую защиту — не задача Германии. По мнению депутата, в первую очередь следует думать о собственных интересах и о том, хотят ли немцы прямой конфронтации с русскими.