Трамп приказал приспустить флаги США в честь Линдси Грэма

Президент США Дональд Трамп приказал приспустить все американские флаги в честь умершего накануне сенатора Линдси Грэма. Об этом он написал на своей странице в TruthSocial.
«В честь замечательной жизни и достижений сенатора Линдси Грэма, моего дорогого друга и поистине великого человека, который так много сделал для нашей страны и своего любимого родного штата Южная Каролина, я приказываю приспустить все американские флаги по всей территории Соединенных Штатов до субботнего вечера, 18:00. БЛАГОСЛОВИ ТЕБЯ ГОСПОДЬ, ЛИНДСИ!», — заявил глава Белого дома.
Ранее американский президент сообщал, что говорил с Грэмом перед его смертью. «Он звонил мне прошлым вечером, после возвращения с Украины. Он сказал, что устал, так как это была дальняя поездка, но в остальном он был в порядке. Полагаю, что разговор состоялся всего за несколько мгновений до [смерти], поскольку он позвонил мне в районе 18:30, а медики прибыли чуть позже, сразу после», — сказал Трамп. По его мнению, смерть Грэма была «быстрым концом» и, «возможно, не самым худшим способом умереть».
Линдси Грэм умер накануне, 11 июля, ему был 71 год. NBC News, получивший доступ к записям полицейского радио, писал, что сотрудники экстренных служб прибыли к дому Грэма после сообщения об остановке сердца.
Летом 2015 года сенатор объявил о намерении баллотироваться в президенты США, но в декабре из-за низких рейтингов снял свою кандидатуру до начала праймериз. Тогда Грэм неоднократно критиковал будущего президента США Дональда Трампа и заявлял, что при его избрании США «будут уничтожены», называл «ослом», «разжигателем расовой ненависти» и «самым несовершенным кандидатом в истории Республиканской партии». Трамп, в свою очередь, назвал Грэма «идиотом» и «слабаком». Однако после победы Трампа на выборах стал его сторонником и выступал в качестве посредника между президентом и конгрессом.
После сообщений о смерти сенатора Трамп назвал его одним из величайших людей и сенаторов, которых он когда-либо знал. «Он всегда работал и был истинным американским патриотом. Линдси будет очень не хватать», — написал он в соцсети Truth Social.
Грэм был давним и последовательным критиком российских властей. В мае 2023 года МВД России объявило Линдси Грэма в розыск после его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. В феврале 2024 года Росфинмониторинг добавил сенатора в перечень экстремистов и террористов.
Линдси Грэм был одним из авторов инициативы 2018 года об ужесточении санкций против России под названием «санкции из ада» (bill from hell). Тогда он предложил ввести понятие российского суверенного долга, против которого могут быть введены санкции, а также настаивал на ограничениях в отношении «кибернетического сектора» России.
В день своей смерти Грэм обсуждал с конгрессменом от штата Техас Майклом Макколом законопроект о новых санкциях против России.
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