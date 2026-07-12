FT cвязала отставку посла Украины в США с делом об элитной недвижимости

Посол Украины в США Ольга Стефанишина покинет свой пост из-за расследования, связанного с покупкой ее семьей недвижимости в Киеве по заниженной стоимости, сообщает Financial Times.
Дипломат эти обвинения отвергла, отмечает издание.
До назначения в Вашингтон в конце августа 2025 года Стефанишина занимала пост вице-премьера — министра юстиции Украины. Ее предшественницей на посту посла Украины в США с 2021 года была Оксана Маркарова.
В июне 2025 года телеканал hromadske сообщил о покупке осенью 2022 года матерью Стефанишиной, Надеждой Кравец, квартиры по цене ниже рыночной. Стефанишина на тот момент занимала пост вице-премьера и министра юстиции Украины.
Согласно данным журналистов, в документах стоимость трехкомнатной квартиры площадью около 100 кв.м в жилом комплексе «Львовская площадь» указана в размере 3,04 млн гривен (около $83,2 тыс. по курсу на момент сделки). При этом минимальная цена аналогичных трехкомнатных квартир у застройщика в октябре 2022 года составляла около 12 млн гривен ($300 тыс.), отмечает hromadske.
Опрошенный телеканалом риэлтор назвал такую стоимость покупки «нереалистичной», отметив, что квартиры в этом районе продавались не менее чем по $2 тыс. за квадратный метр.
По данным hromadske, квартира в ЖК «Львовская площадь» отсутствует в декларации Стефанишиной. Вместе с тем чиновница указала другую квартиру своей матери в Киеве площадью 74 кв. м. При этом журналисты утверждают, что в реестре прав на недвижимое имущество сведений о такой квартире, приобретенной в 2008 году, нет. Они отмечают, что это может объясняться тем, что реестр начал полноценно функционировать лишь в начале прошлого десятилетия и часть более ранних объектов в него не внесена.
Из разговора журналистов с Надеждой Кравец следовало, что Стефанишина пользовалась одной из принадлежащих матери квартир, однако о каком именно объекте идет речь, не уточняется.
Позднее, в интервью проекту журналистских расследований Bihus.Info, Стефанишина заявила, что ее родители инвестировали в квартиру в ЖК «Львовская площадь» еще в 2019 году, когда стоимость квадратного метра составляла около 29 тыс. гривен. По ее словам, жилье приобреталось в рассрочку.
Ранее 12 июля о том, что Стефанишина собирается оставить дипломатическую службу по собственному желанию, сообщил «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник. Также об отстранении посла Украины в США в телеграм-канале писал народный депутат Алексей Гончаренко. «Стефанишину отстранят от должности. Причина — вы скоро все увидите», — заявил Гончаренко.
Украинский лидер Владимир Зеленский в воскресенье, 12 июля, предложил премьер-министру Украины Юлии Свириденко уйти в отставку, поблагодарив ее за работу во главе правительства и предложив «возглавить новое важное направление в отношениях с ключевым партнером». Глава правительства свою отставку подтвердила. Нардеп Ярослав Железняк (фракция «Голос») написал в телеграм-канале, что Свириденко «по всей видимости, уходит на должность посла США». Гончаренко также писал о возможном назначении Свириденко в Вашингтон.
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