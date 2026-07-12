FT cвязала отставку посла Украины в США с делом об элитной недвижимости

По данным hromadske, квартира в ЖК «Львовская площадь» отсутствует в декларации Стефанишиной. Вместе с тем чиновница указала другую квартиру своей матери в Киеве площадью 74 кв. м. При этом журналисты утверждают, что в реестре прав на недвижимое имущество сведений о такой квартире, приобретенной в 2008 году, нет. Они отмечают, что это может объясняться тем, что реестр начал полноценно функционировать лишь в начале прошлого десятилетия и часть более ранних объектов в него не внесена.