Пеллегрини: страны НАТО отказываются давать деньги на военную поддержку Киева

Президент Словакии Петер Пеллегрини сообщил, что некоторые страны НАТО, в том числе Венгрия и Чехия, отказались финансово поддерживать Украину в рамках плана альянса на 2026−2027 годы. На саммите в Анкаре члены НАТО договорились выделить Киеву не менее €140 млрд. Пеллегрини отметил, что повестка встречи в основном была посвящена именно деньгам и вооружению, при этом никто не проявлял инициативу дипломатически урегулировать конфликт. В то же время словацкий премьер Роберт Фицо сообщил, что в альянсе есть и те, кто выступает за диалог с Москвой.