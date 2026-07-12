Генсек ООН назвал катастрофой возвращение США и Ирана к полномасштабной войне

«Я глубоко обеспокоен серьезной эскалацией и возобновлением военных столкновений в Персидском заливе», — заявил господин Гутерриш в Х. Он отдельно отметил иранские нападения на суда в Ормузском проливе, удары США по Ирану и атаки Тегерана на объекты в соседних странах. «Все эти нападения должны прекратиться», — подчеркнул генсек ООН.
8 июля США и Иран возобновили взаимные атаки, обвиняя друг друга в нарушении меморандума о взаимопонимании. Документ, подписанный в июне, должен был стать основой для проведения мирных переговоров.
Подробнее — в материале «Ъ» «Ормуз и ныне там».