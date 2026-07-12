Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Euronews узнал, что «коалиция желающих» в Париже обсудит поддержку Киева

Основное внимание в ходе встречи будет уделено сотрудничеству в области ПВО и созданию системы противоракетной обороны. Также в Париже заявили о «готовности» разместить на Украине свои войска в случае прекращения огня.

Источник: РБК

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник, 13 июля, примет у себя лидеров стран «коалиции желающих». В ходе встречи не менее 25 глав государств и правительств будет обсуждаться поддержка Украины, пишет Euronews.

По данным издания, союзники намерены «укрепить» единство и сотрудничество ради поддержки Украины после саммита G7 и саммита НАТО в Анкаре, где союзники обязались направить Киеву военную помощь в размере €70 млрд.

«Коалиция желающих» — это объединение более чем из 30 стран, главным образом европейских, которые допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине. Координирующую роль в нем играют Франция и Великобритания.

По словам советника Макрона, цель встречи — показать, что западные союзники продолжают оказывать поддержку Украине и Москва может не полагаться на «усталость от конфликта».

Основное внимание будет уделено сотрудничеству в области ПВО и созданию системы противоракетной обороны. Также в Париже заявили о «готовности» разместить на Украине свои войска в случае прекращения огня.

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским 8 июля заявил, что США выдадут Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков Patriot. «Мы дадим вам лицензию на производство Patriot. Это довольно круто. Таким образом, вы не сможете жаловаться, что мы недостаточно их предоставляем», — сказал он (цитата по Reuters).

Днем ранее Зеленский заявлял, что Европа должна перестать проявлять «халатность» и передать Украине технологии производства ракет. По его словам, «главной слабостью» Украины на сегодняшний день является противоракетная оборона. Несмотря на то что Киев располагает американскими системами Patriot и французскими системами SAMP/T, их «крайне не хватает», пишет FT.

Российские власти требуют от стран Запада прекратить военное сотрудничество с Украиной. В июне президент Владимир Путин заявил, что Украине помогает «весь Запад», но тот не готов наносить удары со своей территории, понимая перспективу ответа России.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше