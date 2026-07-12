Euronews узнал, что «коалиция желающих» в Париже обсудит поддержку Киева

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник, 13 июля, примет у себя лидеров стран «коалиции желающих». В ходе встречи не менее 25 глав государств и правительств будет обсуждаться поддержка Украины, пишет Euronews.
«Коалиция желающих» — это объединение более чем из 30 стран, главным образом европейских, которые допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине. Координирующую роль в нем играют Франция и Великобритания.
По словам советника Макрона, цель встречи — показать, что западные союзники продолжают оказывать поддержку Украине и Москва может не полагаться на «усталость от конфликта».
Основное внимание будет уделено сотрудничеству в области ПВО и созданию системы противоракетной обороны. Также в Париже заявили о «готовности» разместить на Украине свои войска в случае прекращения огня.
Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским 8 июля заявил, что США выдадут Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков Patriot. «Мы дадим вам лицензию на производство Patriot. Это довольно круто. Таким образом, вы не сможете жаловаться, что мы недостаточно их предоставляем», — сказал он (цитата по Reuters).
Днем ранее Зеленский заявлял, что Европа должна перестать проявлять «халатность» и передать Украине технологии производства ракет. По его словам, «главной слабостью» Украины на сегодняшний день является противоракетная оборона. Несмотря на то что Киев располагает американскими системами Patriot и французскими системами SAMP/T, их «крайне не хватает», пишет FT.
Российские власти требуют от стран Запада прекратить военное сотрудничество с Украиной. В июне президент Владимир Путин заявил, что Украине помогает «весь Запад», но тот не готов наносить удары со своей территории, понимая перспективу ответа России.
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