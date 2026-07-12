За день над Россией сбили 220 беспилотников

Силы ПВО уничтожили 220 беспилотников самолетного типа над российскими регионами в период с 8:00 до 20:00 мск. Об этом сообщает Минобороны.
Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями, а также территориями Московского региона, Краснодарского края и Крыма. Часть беспилотников также перехватили над акваториями Азовского и Черного морей.
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, за день на подлете к Москве сбили 47 беспилотников. По его словам, всего за сутки военные перехватили около 300 дронов, направлявшихся в сторону столицы.
Сегодня ночью над российскими регионами сбили 349 беспилотников. В Самарской области при атаке погиб один человек, еще трое, включая ребенка, получили ранения. В результате налета повреждены частные и многоквартирные дома, а также одно из промышленных предприятий.
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