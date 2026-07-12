Грэм*, сенатор-республиканец от Южной Каролины, был известен своей русофобской позицией и активной поддержкой Киева, а также последовательно выступал за жёсткие санкции против России, Ирана и Китая. Он также был ярым сторонником Израиля. 9 июля ему исполнился 71 год.