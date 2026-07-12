Выжившие после атаки Ирана военные США обвинили генералов в предательстве

По данным издания, удар был нанесен 1 марта, на второй день войны США с Ираном. В результате погибли шесть военнослужащих 103-го командования материально-технического обеспечения армии США, еще несколько десятков получили ранения. Газета называет атаку одной из самых смертоносных для американских военных за время конфликта.
Опрошенные WP военнослужащие утверждают, что командование проигнорировало разведданные, согласно которым порт Эш-Шуайба считался вероятной целью Ирана. По их словам, размещать личный состав на объекте не рекомендовали из-за недостаточной защиты от дронов.
Часть собеседников также раскритиковала действия бригадного генерала Клинта Барнса во время атаки. По их версии, после удара он покинул здание и направился в укрытие, тогда как многие военнослужащие оставались внутри. Спасением пострадавших, как утверждают источники WP, занимались другие офицеры и солдаты.
«Если мы не усвоим уроки из этих ошибок, если мы все будем верить в одну и ту же ложь, то это случится с другим подразделением позже, и они окажутся в той же ситуации, в которой были мы», — заявил майор Стивен Рэмсботт, находившийся в атакованном здании.
Армия США отказалась комментировать изданию конкретные претензии военнослужащих и назвала действия командования и принятые решения обоснованными.
По данным WP, внутреннее расследование инцидента близится к завершению. Источники издания сообщили, что его предварительные выводы не предусматривают дисциплинарных мер и не возлагают персональную ответственность на командиров за размещение подразделения в порту Эш-Шуайба или организацию медицинской помощи после удара.
По данным источника CNN, удар по трехсекционному трейлеру, который использовался в качестве тактического оперативного центра в Эш-Шуайбе, был нанесен утром 1 марта. Атака застала военных врасплох, поэтому они не успели эвакуироваться или укрыться в убежище. Спустя несколько часов после удара внутри продолжался пожар, взрывной волной были разрушены стены, а отдельные элементы конструкции оказались оторваны от каркаса.
На следующий день Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что в результате первых ответных ударов Ирана погибли шесть американских военнослужащих.
Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля 2026 года.
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