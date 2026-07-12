Выжившие после атаки Ирана военные США обвинили генералов в предательстве

«Если мы не усвоим уроки из этих ошибок, если мы все будем верить в одну и ту же ложь, то это случится с другим подразделением позже, и они окажутся в той же ситуации, в которой были мы», — заявил майор Стивен Рэмсботт, находившийся в атакованном здании.