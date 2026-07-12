Fars: КСИР уничтожил американские пусковые установки HIMARS в Кувейте

Агентство заявило, что пусковые установки были готовы к запуску ракет по территории Ирана. Удары КСИР нанес при помощи беспилотников. Fars со ссылкой на источники также утверждает, что при атаке погибли три американских военнослужащих, еще несколько человек получили ранения. Как отмечается в публикации, ракеты HIMARS ВС США используют для ударов по южной части Ирана.