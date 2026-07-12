Стало известно о состоянии Аун Сан Су Чжи после переворота в Мьянме

В 2021 году военные отстранили гражданское правительство, обвинив его в фальсификации выборов. Аун Сан Су Чжи приговорили к 27 годам тюрьмы по ряду обвинений, которые ее сторонники считают политически мотивированными. В апреле 2026 года срок заключения бывшего лидера был сокращен на одну шестую, а в конце месяца военные заявили о переводе Су Чжи под домашний арест. Ее местонахождение остается неизвестным, адвокаты и семья не имели доступа к ней более двух лет.