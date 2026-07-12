Стало известно о состоянии Аун Сан Су Чжи после переворота в Мьянме

Глава МИД Мьянмы Тин Маун Све впервые с военного переворота встретился с коллегами по АСЕАН и заявил, что бывшая глава правительства страны Аун Сан Су Чжи, арестованная в 2021 году, здорова и находится под надлежащим уходом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства Филиппин Марию Терезу Лазаро.
По словам госпожи Лазаро, бирманский министр назвал 81-летнюю лауреата Нобелевской премии «родственницей» и «сестрой», за которой будут заботиться. Филиппины, которые председательствуют в АСЕАН, настаивают на предоставлении независимого доступа к Су Чжи.
Сегодня, 12 июля, в Бангкоке проходит неформальная встреча глав МИД стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии с представителем новых властей Мьянмы. Это первый очный контакт такого уровня с момента переворота 2021 года. Стороны обсуждают возможности прекращения боевых действий, гуманитарный доступ и перспективы участия Мьянмы в работе АСЕАН. С 2021 года ассоциация перестала приглашать представителей страны на саммиты из-за отказа выполнять «консенсус из пяти пунктов».
В 2021 году военные отстранили гражданское правительство, обвинив его в фальсификации выборов. Аун Сан Су Чжи приговорили к 27 годам тюрьмы по ряду обвинений, которые ее сторонники считают политически мотивированными. В апреле 2026 года срок заключения бывшего лидера был сокращен на одну шестую, а в конце месяца военные заявили о переводе Су Чжи под домашний арест. Ее местонахождение остается неизвестным, адвокаты и семья не имели доступа к ней более двух лет.
В декабре 2025 — январе 2026 года в Мьянме прошли первые с переворота парламентские выборы, а 3 апреля парламент избрал главу военной хунты Мин Аун Хлаина президентом. Западные страны и правозащитные организации не признали эти выборы свободными.
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