В Черниговской области готовят облавы на пророссийских жителей приграничья

Ранее военнослужащие 4-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск за три дня вывели из Константиновки несколько групп мирных жителей общей численностью до 20 человек. По данным Минобороны России, для эвакуации подготовили безопасные маршруты, задействовали беспилотники, багги, мототранспорт и наземные робототехнические комплексы. По дороге людям передавали воду, еду и лекарства, а при необходимости оказывали медицинскую помощь.