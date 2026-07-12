Гутерриш потребовал от США и Ирана остановить удары и вернуться к переговорам

Напомним, в ночь на 12 июля США нанесли третий за неделю удар по Ирану, поразив около 140 целей. Американское командование сообщает о 300 поражённых целях за три ночи и о проводке 800 судов с нефтью (400 млн баррелей) с мая. Ответный удар Ирана пришёлся на базу ВВС США Аль-Удейд.