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Гутерриш потребовал от США и Ирана остановить удары и вернуться к переговорам

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал США и Иран немедленно прекратить эскалацию и возобновить переговоры. Его заявление распространил официальный представитель главы Всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь призывает Иран и США срочно возобновить переговоры и урегулировать неразрешённые вопросы посредством дипломатии», — говорится в сообщении.

Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность возобновлением боевых действий в Персидском заливе. Он упомянул иранские атаки на суда в Ормузском проливе, удары США по Ирану и действия Тегерана против целей в соседних государствах.

Глава ООН призвал все стороны проявить максимальную сдержанность и начать немедленную деэскалацию. По его оценке, полномасштабный конфликт грозит катастрофическими последствиями для региона, мировой экономики и международной безопасности.

Напомним, в ночь на 12 июля США нанесли третий за неделю удар по Ирану, поразив около 140 целей. Американское командование сообщает о 300 поражённых целях за три ночи и о проводке 800 судов с нефтью (400 млн баррелей) с мая. Ответный удар Ирана пришёлся на базу ВВС США Аль-Удейд.

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