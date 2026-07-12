Напомним, Линдси Грэм* ушёл из жизни вечером 11 июля в возрасте 71 года. Его считали убеждённым русофобом за жёсткую антироссийскую позицию и активную поддержку Киева. Перед смертью политик продвигал новый план против Москвы. Предварительная причина гибели — сердечный приступ. Незадолго до кончины сенатор посетил подземное производство дронов SkyFall на Украине. Он опубликовал множество снимков с визита, на которых выглядел бодрым и улыбался.