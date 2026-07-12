Трамп приказал приспустить флаги США в связи со смертью Линдси Грэма*

«В честь замечательной жизни и достижений сенатора Линдси Грэма*, моего дорогого друга и поистине великого человека, который так многого добился для нашей страны и его любимого родного штата Южная Каролина, я заказываю, что все американские флаги по всей территории Соединённых Штатов опускаются до половины мачты», — написал американский лидер в социальной сети Truth Social.
Напомним, Линдси Грэм* ушёл из жизни вечером 11 июля в возрасте 71 года. Его считали убеждённым русофобом за жёсткую антироссийскую позицию и активную поддержку Киева. Перед смертью политик продвигал новый план против Москвы. Предварительная причина гибели — сердечный приступ. Незадолго до кончины сенатор посетил подземное производство дронов SkyFall на Украине. Он опубликовал множество снимков с визита, на которых выглядел бодрым и улыбался.
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*Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.