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Россия передала Венесуэле 35 тонн гумпомощи

Россия передала Венесуэле гуманитарную помощь общей массой 35 тонн для пострадавших от землетрясения. Об этом рассказали в МЧС России, передает «Интерфакс».

Россия передала Венесуэле гуманитарную помощь общей массой 35 тонн для пострадавших от землетрясения. Об этом рассказали в МЧС России, передает «Интерфакс».

В составе гуманитарного груза — продукты питания, палатки, постельные принадлежности и предметы первой необходимости, уточнили в ведомстве. Кроме того, в Венесуэлу доставили аэромобильный госпиталь российского Минздрава с оборудованием и специалистами, которые будут оказывать помощь пострадавшему населению.

Гуманитарную помощь для Венесуэлы российское МЧС доставило двумя самолетами 10 и 12 июля. Провести операцию распорядился президент России Владимир Путин. Правительство Венесуэлы поблагодарило российские власти.

Землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле 24 июня. По последним данным, погибли 4,3 тыс. человек, еще 16,7 тыс. получили ранения, а 17,9 тыс. остались без жилья.

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