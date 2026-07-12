Пеллегрини: НАТО забыло о дипломатии, обсуждая только оружие для Киева

Напомним, двухдневный саммит Североатлантического альянса прошел 7−8 июля в Анкаре. По итогам встречи была принята декларация, закрепляющая выделение Киеву военной помощи на сумму не менее €70 млрд в 2026 году и на аналогичном уровне в 2027 году. При этом в итоговом документе не нашлось места упоминанию о будущем членстве Украины в альянсе.