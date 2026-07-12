Пеллегрини: НАТО забыло о дипломатии, обсуждая только оружие для Киева

Президент Словакии Петер Пеллегрини в воскресенье в эфире национального телеканала ТА3 заявил, что повестка прошедшего саммита НАТО была практически полностью посвящена военной поддержке Киева, тогда как дипломатическому урегулированию конфликта уделили минимальное внимание. Глава государства назвал сложившуюся ситуацию поводом для сожаления.
По словам Пеллегрини, дискуссии в Анкаре крутились вокруг «очередных миллиардов и оружейных систем», а инициатив по запуску переговорного процесса никто из участников не проявил. «Очень мало времени было посвящено тому, как начать дипломатические переговоры», — приводит слова политика пресс-служба.
Президент Словакии подчеркнул, что исключительно военного решения украинского кризиса не существует, и призвал альянс сместить фокус с наращивания поставок вооружений на поиск политического компромисса.
Как уточнил Пеллегрини, Братислава на встрече заняла жесткую позицию: Словакия не будет участвовать в финансировании дальнейшего вооружения Украины и предоставлении оружия. Вместе с республикой против выделения средств в рамках нового пакета помощи НАТО на €70 млрд выступили Венгрия и Чехия, а также ряд других стран, поэтому Словакия «не была в одиночестве» в своем отказе.
Напомним, двухдневный саммит Североатлантического альянса прошел 7−8 июля в Анкаре. По итогам встречи была принята декларация, закрепляющая выделение Киеву военной помощи на сумму не менее €70 млрд в 2026 году и на аналогичном уровне в 2027 году. При этом в итоговом документе не нашлось места упоминанию о будущем членстве Украины в альянсе.
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