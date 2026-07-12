Fars: КСИР уничтожил американские РСЗО HIMARS в Кувейте

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 июля, США нанесли третий за неделю удар по Ирану, поразив около 140 целей, после чего верховный лидер Моджтаба Хаменеи пообещал отомстить за гибель Али Хаменеи и других иранцев от американских и израильских атак. Это произошло на фоне временного перемирия, которое Вашингтон нарушил, возобновив бомбардировки, начав операцию «Эпическая ярость» ещё в ночь на 8 июля.