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Генсек ООН призвал США и Иран остановиться и вернуться к переговорам

Генеральный секретарь ООН призвал США и Иран к прекращению эскалации и возобновлению переговоров.

Источник: Reuters

Как сказано в соответствующем заявлении, Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность относительно последних событий в регионе. Он указал на обстрелы Ираном судов в Ормузском проливе, последовавшие за этим удары американцев, а также действия Тегерана против объектов в соседних странах.

Генсек призвал все стороны к максимальной сдержанности. По его мнению, эскалация конфликта может иметь катастрофические последствия для региона, мировой экономики и международной безопасности.

Ранее стало известно о нанесении ВС США очередного удара по Ирану, в рамках которого было поржаено около 140 целей. Иранские военные в ответ ударили по американской базе.

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