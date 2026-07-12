Генсек ООН призвал США и Иран остановиться и вернуться к переговорам

Как сказано в соответствующем заявлении, Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность относительно последних событий в регионе. Он указал на обстрелы Ираном судов в Ормузском проливе, последовавшие за этим удары американцев, а также действия Тегерана против объектов в соседних странах.
Генсек призвал все стороны к максимальной сдержанности. По его мнению, эскалация конфликта может иметь катастрофические последствия для региона, мировой экономики и международной безопасности.
Ранее стало известно о нанесении ВС США очередного удара по Ирану, в рамках которого было поржаено около 140 целей. Иранские военные в ответ ударили по американской базе.