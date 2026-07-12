Генсек ООН призвал США и Иран остановиться и вернуться к переговорам

Как сказано в соответствующем заявлении, Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность относительно последних событий в регионе. Он указал на обстрелы Ираном судов в Ормузском проливе, последовавшие за этим удары американцев, а также действия Тегерана против объектов в соседних странах.