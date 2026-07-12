Франция заявила о готовности участвовать в развертывании международных сил в Ливане

Министр добавил, что подобные операции потребуют действовать за пределами мандата миротворческих Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), который истекает в конце года. Он заявил, что Париж готов при поддержке со стороны США и других европейских стран, особенно Италии, «мобилизовать усилия для развертывания рамочной международной коалиции для поддержки ВС Ливана», если поступит соответствующий запрос от властей этой страны.