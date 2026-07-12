Франция заявила о готовности участвовать в развертывании международных сил в Ливане

«Достигнутое между ливанским и израильским правительствами соглашение открывает историческую перспективу прочного прекращения огня. Мы готовы участвовать в мониторинге этого прекращения огня и оказывать поддержку ливанским вооруженным силам, — сказал он в интервью газете Ouest-France. — Мы готовы участвовать в проверке выполнения соглашения, в частности разоружения “Хезболлах” ливанскими вооруженными силами».
Министр добавил, что подобные операции потребуют действовать за пределами мандата миротворческих Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), который истекает в конце года. Он заявил, что Париж готов при поддержке со стороны США и других европейских стран, особенно Италии, «мобилизовать усилия для развертывания рамочной международной коалиции для поддержки ВС Ливана», если поступит соответствующий запрос от властей этой страны.
26 июня Ливан и Израиль подписали рамочное соглашение после пяти раундов переговоров, которые проходили в Вашингтоне под эгидой США. В соответствии с ним ливанские вооруженные силы постепенно восстановят «эффективный суверенный контроль над всей территорией страны». Будут разоружены неправительственные формирования и ликвидирована их военная инфраструктура, что должно создать условия для вывода израильских войск из Южного Ливана.
Миротворческая миссия в Ливане была создана в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН после израильского вторжения в страну в 1978 году. Ее мандат продлевается каждые полгода. В состав ВСООНЛ входят около 8,2 тыс. человек из 47 стран. Российские миротворцы в миссии не участвуют.