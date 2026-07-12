Макрон примет 25 лидеров для демонстрации единства в поддержке Киева

Встреча пройдет в парижском Доме инвалидов накануне празднования Дня взятия Бастилии. Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский будет находиться в Париже два дня — в понедельник и вторник. К коалиции, которую координируют Франция и Великобритания, на этой встрече присоединятся Молдавия и Северная Македония, а общее число участников достигнет 37 стран. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также примет участие во встрече. На 14 июля запланирован масштабный военный парад с участием военнослужащих из стран коалиции — почти 6 800 человек, при этом колонну возглавят 503 представителя стран-союзников.