Трамп приспустил флаги в память о сенаторе Грэме

Президент США Дональд Трамп заявил, что в связи со смертью сенатора США Линдси Грэма* распорядился приспустить флаги по всей стране. Об этом он написал в соцсети X.
«В память о выдающейся жизни и достижениях сенатора Линдси Грэма*, моего дорогого друга и поистине великого человека, который так многого добился для нашей страны и своего любимого родного штата Южная Каролина, я распорядился приспустить все американские флаги на всей территории Соединенных Штатов до 18:00 субботы (01:00 мск воскресенья)», — написал Трамп.
Сенатору-республиканцу от штата Южная Каролина Грэму* 9 июля исполнился 71 год. Грэм* умер вечером 11 июля по местному времени после непродолжительной болезни. Политические деятели США выражают соболезнования его семье.
Ранее Трамп рассказал, хотел ли умерший Грэм урегулирования конфликта на Украине.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.