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Трамп приспустил флаги в память о сенаторе Грэме

Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить флаги по всей стране в связи со смертью сенатора Линдси Грэма*. Он назвал его «дорогим другом» и «великим человеком».

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что в связи со смертью сенатора США Линдси Грэма* распорядился приспустить флаги по всей стране. Об этом он написал в соцсети X.

«В память о выдающейся жизни и достижениях сенатора Линдси Грэма*, моего дорогого друга и поистине великого человека, который так многого добился для нашей страны и своего любимого родного штата Южная Каролина, я распорядился приспустить все американские флаги на всей территории Соединенных Штатов до 18:00 субботы (01:00 мск воскресенья)», — написал Трамп.

Сенатору-республиканцу от штата Южная Каролина Грэму* 9 июля исполнился 71 год. Грэм* умер вечером 11 июля по местному времени после непродолжительной болезни. Политические деятели США выражают соболезнования его семье.

Ранее Трамп рассказал, хотел ли умерший Грэм урегулирования конфликта на Украине.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

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