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Погранпосты и морская буровая установка Кувейта подверглись атакам

Три пограничных поста на севере Кувейта, а также морская буровая установка Кувейтской нефтяной компании подверглись атакам беспилотников. Один человек получил ранения. Об этом рассказал пресс-секретарь Минобороны страны Сауд аль-Атван в X.

Три пограничных поста на севере Кувейта, а также морская буровая установка Кувейтской нефтяной компании подверглись атакам беспилотников. Один человек получил ранения. Об этом рассказал пресс-секретарь Минобороны страны Сауд аль-Атван в X.

В результате ударов все объекты получили повреждения, отмечается в сообщении. Пострадавший работник Кувейтской нефтяной компании получает необходимую медицинскую помощь. Ответственные органы принимают необходимые меры по ликвидации последствий происшествий.

8 июля США и Иран возобновили взаимные атаки, обвиняя друг друга в нарушении меморандума о взаимопонимании. Документ, подписанный в июне, должен был стать основой для проведения мирных переговоров. Сегодня Fars сообщал об уничтожении КСИР Ирана пусковых установок ракетной системы HIMARS США при ударе по Кувейту.

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