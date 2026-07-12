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Отставку посла Украины в США связали с делом об элитной недвижимости

Отставка посла Украины в США Ольги Стефанишиной может быть связана с расследованием, связанным с покупкой элитной недвижимости в Киеве по заниженной цене от лица ее семьи. Такие данные приводит Financial Times.

Источник: Reuters

Сама дипломат эти обвинения отвергает.

До того, как Стефанишину назначили послом в Вашингтоне в 2025 году, она занимала должность вице-премьера — министра юстиции Украины. Прямо перед новым назначением в прессе появилась информация, что мать Стефанишиной Надежда Кравец приобрела в 2022 году квартиру по цене ниже рыночной. По документам, цена за трехкомнатную квартиру площадью 100 квадратных метров в ЖК «Львовская площадь» составила 3,04 миллиона гривен (5 228 800 рубля), хотя минимальная цена аналогичных объектов у застройщиков была на уровне 12 миллионов гривен (20 640 000 рубля).

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский одобрил заявление Стефанишиной об уходе с поста. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заявил, что Стефанишиной могут объявить подозрение со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Он отметил, что дипломат приезжала в Киев и присутствовала на встрече украинского лидера с американским сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которого не стало 11 июля.

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