Отставку посла Украины в США связали с делом об элитной недвижимости

До того, как Стефанишину назначили послом в Вашингтоне в 2025 году, она занимала должность вице-премьера — министра юстиции Украины. Прямо перед новым назначением в прессе появилась информация, что мать Стефанишиной Надежда Кравец приобрела в 2022 году квартиру по цене ниже рыночной. По документам, цена за трехкомнатную квартиру площадью 100 квадратных метров в ЖК «Львовская площадь» составила 3,04 миллиона гривен (5 228 800 рубля), хотя минимальная цена аналогичных объектов у застройщиков была на уровне 12 миллионов гривен (20 640 000 рубля).